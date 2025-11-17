Ричмонд
Трамп сравнил дело Эпштейна с утверждениями демократов о вмешательстве РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп сравнил заявления демократов о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном с их утверждениями о вмешательстве России в американские выборы.

— Это выдумка демократов с целью отвлечь внимание, как и их афера «Россия, Россия, Россия»! У них самих были грязные отношения с Эпштейном, и их следует привлечь к ответственности, — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны на прошлой неделе показали сразу три электронных письма, где финансист Джеффри Эпштейн, «известный» в том числе торговлей людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.

Вопросы к американскому президенту также появились после того, как бронзовую статую, которая изображает Трампа и Эпштейна, держащихся за руки, вновь установили на Капитолийском холме спустя всего неделю после демонтажа.

