Трамп сравнил дело Эпштейна с утверждениями демократов о вмешательстве РФ в выборы

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны на прошлой неделе показали сразу три электронных письма, где финансист Джеффри Эпштейн, «известный» в том числе торговлей людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.