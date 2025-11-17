Щитовку обнаружили в 12 партиях импортных фруктов в Нижегородской области

Щитовку обнаружили в 12 партиях импортных фруктов и овощей в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Согласно информации, специалисты управления проверили 11,5 тысяч тонн импортных фруктов и овощей, ввезенных из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Египта, Сербии, Италии, Таджикистана и Узбекистана.
Специалисты проконтролировали 4 374 тонны свежих овощей и 7,1 тысяч тонн фруктов. В результате были выявлены 12 партий продукции, зараженной карантинными объектами: коричневой щитовкой, тутовой щитовкой и калифорнийской щитовкой.
В соответствии с фитосанитарными требованиями такие плоды опасности не представляют.