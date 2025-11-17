Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щитовку обнаружили в 12 партиях импортных фруктов в Нижегородской области

Всего специалисты Россельхознадзора проверили 11,5 тысяч тонн импортных фруктов и овощей.

Источник: Комсомольская правда

Щитовку обнаружили в 12 партиях импортных фруктов и овощей в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Согласно информации, специалисты управления проверили 11,5 тысяч тонн импортных фруктов и овощей, ввезенных из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Египта, Сербии, Италии, Таджикистана и Узбекистана.

Специалисты проконтролировали 4 374 тонны свежих овощей и 7,1 тысяч тонн фруктов. В результате были выявлены 12 партий продукции, зараженной карантинными объектами: коричневой щитовкой, тутовой щитовкой и калифорнийской щитовкой.

В соответствии с фитосанитарными требованиями такие плоды опасности не представляют.