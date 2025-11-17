В Башкирии отремонтировали участок дороги Белорецк — Учалы — Миасс

«Дорога Белорецк — Учалы — Миасс входит в опорную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь жителям Белорецкого и Учалинского районов, в которых проживает около 165 тысяч человек. По этой дороге они могут добраться до районных центров и красивейших туристических достопримечательностей нашей республики, таких как Инзерские зубчатки, Каменная река, горнолыжный курорт Абзаково и других», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.