В Башкирии отремонтировали участок дороги Белорецк — Учалы — Миасс

Специалисты обновили отрезок между деревнями Ишкиново и Базаргулово.

Участок дороги Белорецк — Учалы — Миасс протяженностью 4 км отремонтировали в Учалинском районе Республики Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы провели на отрезке между деревнями Ишкиново и Базаргулово. Там специалисты срезали старый асфальт и уложили новый, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Белорецк — Учалы — Миасс входит в опорную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь жителям Белорецкого и Учалинского районов, в которых проживает около 165 тысяч человек. По этой дороге они могут добраться до районных центров и красивейших туристических достопримечательностей нашей республики, таких как Инзерские зубчатки, Каменная река, горнолыжный курорт Абзаково и других», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.