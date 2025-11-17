В Башкирии отремонтировали участок дороги Белорецк — Учалы — Миасс

Участок дороги Белорецк — Учалы — Миасс протяженностью 4 км отремонтировали в Учалинском районе Республики Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Работы провели на отрезке между деревнями Ишкиново и Базаргулово. Там специалисты срезали старый асфальт и уложили новый, укрепили обочины и нанесли разметку.
«Дорога Белорецк — Учалы — Миасс входит в опорную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь жителям Белорецкого и Учалинского районов, в которых проживает около 165 тысяч человек. По этой дороге они могут добраться до районных центров и красивейших туристических достопримечательностей нашей республики, таких как Инзерские зубчатки, Каменная река, горнолыжный курорт Абзаково и других», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.