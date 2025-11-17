Учащиеся школы в селе Стригуны Белгородской области высадили 100 сосен

Ученики школы в селе Стригуны Белгородской области приняли участие в акции «Сохраним лес», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Ребята высадили 100 саженцев сосны, сообщили в правительстве региона.
На мероприятии собрались учащиеся детского объединения «Муравей». Они высаживали деревья на территории школьного стадиона под руководством участкового государственного инспектора леса из «Борисовского лесничества» Инны Гришко и руководителя объединения Зои Пилюк.
Отметим, что ранее 300 саженцев сосны высадили в Белгороде. Принять участие в акции можно до конца ноября. Вся необходимая информация есть на сайте «Сохраним лес».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.