В РЖД объяснили, почему поезд Деда Мороза не приедет в Самару в 2025 году

Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Самару. В РЖД объяснили, почему новогодний состав минует областную столицу и заедет только в Тольятти.
«Побывать во всех городах ежегодно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний невозможно. Поэтому география постоянно расширяется за счет вариативности маршрутов», — пояснили в РЖД.
В компании напомнили, что в прошлом году Дед Мороз уже посещал Самару, и не исключили, что в следующем зимнем сезоне маршрут снова пройдет через областную столицу, пишет «Самарская газета». Всего новогодний поезд в этом году преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 российских городов. Остановка в Тольятти запланирована на 17 декабря 2025 года.