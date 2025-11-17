Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РЖД объяснили, почему поезд Деда Мороза не приедет в Самару в 2025 году

Стало известно, почему Самара не вошла в маршрут поезда Деда Мороза.

Источник: Комсомольская правда

Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Самару. В РЖД объяснили, почему новогодний состав минует областную столицу и заедет только в Тольятти.

«Побывать во всех городах ежегодно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний невозможно. Поэтому география постоянно расширяется за счет вариативности маршрутов», — пояснили в РЖД.

В компании напомнили, что в прошлом году Дед Мороз уже посещал Самару, и не исключили, что в следующем зимнем сезоне маршрут снова пройдет через областную столицу, пишет «Самарская газета». Всего новогодний поезд в этом году преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 российских городов. Остановка в Тольятти запланирована на 17 декабря 2025 года.