В Соликамске завершили реставрацию Дома воеводы

«Дом воеводы» в Соликамске открыли после реставрации, сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края. Обновление пространств, привлекающих гостей из других регионов, соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Дом воеводы» — самое старое гражданское каменное здание края, которое построили в 1672 году. Во время работ там обновили фасад, лестницу и внутренние помещения. Посетители уже могут оценить ремонт и посмотреть выставку «Средневековье Камское».
«Многие люди считают, что до 1430 года в Соликамске был и лес дремучий, и болота нехоженые. Однако все было наоборот. Здесь уже жили люди и обрабатывали изделия из камня и металла. Именно с IX века на территории города проживали финно-угорские племена, которые оставили огромный пласт культуры. Ему и посвящена эта выставка», — отметила автор экспозиции, народный мастер Пермского края и лауреат знака «Знай наших» Ирина Рудик.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.