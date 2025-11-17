В Соликамске завершили реставрацию Дома воеводы

«Многие люди считают, что до 1430 года в Соликамске был и лес дремучий, и болота нехоженые. Однако все было наоборот. Здесь уже жили люди и обрабатывали изделия из камня и металла. Именно с IX века на территории города проживали финно-угорские племена, которые оставили огромный пласт культуры. Ему и посвящена эта выставка», — отметила автор экспозиции, народный мастер Пермского края и лауреат знака «Знай наших» Ирина Рудик.