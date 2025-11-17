Ричмонд
«Писающий Кобальт»: забавное видео с дорог Узбекистана вирусится в соцсетях

Vaib.uz (Узбекистан. 17 ноября). В узбекистанском сегменте соцсетей вирусится забавное и в то же время крайне странное видео, снятое на одной из дорог страны. На кадрах видно автомобиль Cobalt, из двери которого наружу торчит шланг, а по нему во время движения машины спокойно стекает вода.

Пользователи соцсетей тут же окрестили этот автомобиль «писающим Кобальтом», а в комментариях развернулось бурное обсуждение этой новации.

Комментариев и предположений — море. Одни удивлённо спрашивают, что это вообще за «новая технология». Другие шутят, что это инновационная система охлаждения двигателя. Но больше всего обсуждений вызвало предположение, что водитель — вероятно таксист — соорудил себе мобильный туалет на случай, когда «приспичит» в пути.

А что думаете вы? Зачем водителю понадобился этот загадочный шланг? Пишите свои версии в комментариях!