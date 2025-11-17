«Писающий Кобальт»: забавное видео с дорог Узбекистана вирусится в соцсетях

Пользователи соцсетей тут же окрестили этот автомобиль «писающим Кобальтом», а в комментариях развернулось бурное обсуждение этой новации.
Комментариев и предположений — море. Одни удивлённо спрашивают, что это вообще за «новая технология». Другие шутят, что это инновационная система охлаждения двигателя. Но больше всего обсуждений вызвало предположение, что водитель — вероятно таксист — соорудил себе мобильный туалет на случай, когда «приспичит» в пути.
А что думаете вы? Зачем водителю понадобился этот загадочный шланг? Пишите свои версии в комментариях!