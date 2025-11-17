Первый в Татарстане крематорий планируют открыть в Казани в 2029 году

Крематорий разместят на территории мемориального комплекса «Курган». Сейчас ближайшие подобные объекты находятся в Нижнем Новгороде и Сарапуле. При этом, по данным городского управления ритуальных услуг, спрос на кремацию в Казани остается стабильным. Средняя стоимость услуги в 2025 году составляет от 23,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.