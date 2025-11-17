Экс-главный бухгалтер школы под Минском может сесть в тюрьму на семь лет из-за 800 рублей. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района.
В прокуратуре отметили, что 36-летний житель Минского района в феврале 2021 года был назначен на должность главного бухгалтера одной из школ района. По причине того, что в школе была свободна должность заведующего хозяйством, по устному распоряжению директора обвиняемый должен был найти подрядчиков на обслуживание инженерных сетей по теплоснабжению учебного заведения.
Главный бухгалтер выполнил поставленную перед ним задачу, заключив договор с частной компанией, которой руководил его знакомый. Летом 2024 года в школе необходимо было отремонтировать крышу. Фигурант сновать обратился к своему знакомому и уточнил, что школа может выделить на работы 20 000 рублей. Главбух также намекнул про необходимость передать ему вознаграждение за предоставленные сведения.
Через како-то время в ТЦ, расположенном на Долгиновском тракте, фигурант принял от руководителя компании взятку в 800 рублей. Деньги были завернуты в лист бумаги. Руководитель компании про данный факт сообщил в милицию, в отношении главбуха школы завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич сообщила, что мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Вину фигурант признал, раскаялся в содеянном.
Ранее мы писали, что экс-чиновница Минздрава Беларуси пойдет под суд за взятку в 23 000 рублей.
Тем временем белоруска получила штраф 14 700 рублей за торговлю в интернете.
А еще МВД предупредило белорусов про опасность геометок под фото в соцсетях: «Помогают мошенникам узнать регулярные маршруты, могут взломать аккаунты, украсть деньги».