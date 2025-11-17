Экс-главный бухгалтер школы под Минском может сесть в тюрьму на семь лет из-за 800 рублей

В прокуратуре отметили, что 36-летний житель Минского района в феврале 2021 года был назначен на должность главного бухгалтера одной из школ района. По причине того, что в школе была свободна должность заведующего хозяйством, по устному распоряжению директора обвиняемый должен был найти подрядчиков на обслуживание инженерных сетей по теплоснабжению учебного заведения.