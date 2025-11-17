В обновленном Центральном парке Красноярска появится копия ж/д вокзала 19 века

Готовность КрасЖД к обновлению Красноярской детской железной дороги (ДЖД) оценил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» по управлению персоналам и социальным вопросам Сергей Саратов. Вместе с начальником КрасЖД Алексеем Туманиным он посетил строительную площадку в Центральном парке Красноярска, где планируется возведение нового учебного корпуса ДЖД.
На данный момент утвержден проект строительства и уже оборудован технологический проезд к месту проведения работ.
Новый корпус будет находиться в северо-западной части Центрального парка с выходом в Исторический квартал. Объект органично впишется в его концепцию: здание планируется выполнить в виде уникальной копии железнодорожного вокзала Красноярска XIX века.
Сергей Саратов и Алексей Туманин отметили значимость ДЖД как детского учреждения дополнительного образования Красноярска, которое пользуется неизменной популярностью у школьников, мечтающих примерить на себя железнодорожные специальности.
С появлением нового корпуса улучшатся условия подготовки юных железнодорожников: в будущем здании появятся шесть учебных классов, оборудованных виртуальными тренажерами и компьютерами, где ребята смогут на современном уровне осваивать профессии машиниста, дежурного по станции, проводника и многие другие.
Отметим, что обновление Детской железной дороги — часть масштабной реконструкции Центрального парка в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.
Красноярская Детская железная дорога — старейшая из ныне существующих в России детских дорог. В 2026 году она отметит свой 90-летний юбилей.