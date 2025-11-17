Ричмонд
Более 14 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Грипп выявили у 80 жителей региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 ноября. За минувшую неделю в Иркутской области зарегистрировали 14 335 случаев заболевания ОРВИ и 80 подтвержденных случаев гриппа. Прививочная кампания в регионе продолжается — вакцину от сезонных вирусов получили уже 951 700 человек.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, врачи рекомендуют не забывать о простых мерах профилактики: носить маску в людных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, а также вести здоровый образ жизни.

Напомним, что массовая иммунизация стартовала в конце августа, первым прививку получил министр здравоохранения Андрей Модестов.