Хабаровский край поддержит день недоношенных детей фиолетовой подсветкой

Работа центра приносит ощутимые результаты. Только за прошлый год в отделении реанимации прошли необходимый этап выхаживания около 330 новорожденных. Особенно значимо, что в 2023—2025 годах специалистам отделения патологии новорожденных удалось спасти и выписать домой в удовлетворительном состоянии 46 детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (менее 1000 граммов), и четверых малышей, чей вес при рождении составлял менее 500 граммов.