Хабаровский край поддержит день недоношенных детей фиолетовой подсветкой

Этот цвет символизирует надежду, сострадание и открытость.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край присоединится к международной акции «Мне не фиолетово», приуроченной к Всемирному дню недоношенных детей. В знак поддержки семей, где родились такие малыши, здание правительства региона 17 ноября будет подсвечено фиолетовым цветом. Этот цвет выбран неслучайно — он символизирует надежду, сострадание и открытость, являясь официальным символом фондов помощи недоношенным детям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Основной медицинской площадкой, где в Хабаровском крае выхаживают недоношенных детей, является перинатальный центр. Здесь для этого используется современное высокотехнологичное оборудование: специальные кувезы, аппараты для искусственной вентиляции легких, системы для контролируемого охлаждения и тонкие венозные катетеры.

Работа центра приносит ощутимые результаты. Только за прошлый год в отделении реанимации прошли необходимый этап выхаживания около 330 новорожденных. Особенно значимо, что в 2023—2025 годах специалистам отделения патологии новорожденных удалось спасти и выписать домой в удовлетворительном состоянии 46 детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (менее 1000 граммов), и четверых малышей, чей вес при рождении составлял менее 500 граммов.