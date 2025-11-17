Махонин подписал постановление о создании Пермского речного пароходства

Отметим, еще в 2023 году краевые власти заявляли о своих планах по созданию регоператора, ответственного за развитие речного судоходства и сети водных перевозок. По задумке властей, новая структура будет контролировать маршруты, использующие современные суда («Метеор» и «Валдай»). Тогда же началась работа по организации высокоскоростных пассажирских перевозок между субъектами федерации в рамках проекта Минтранса РФ «Речные магистрали».