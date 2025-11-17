Ричмонд
Махонин подписал постановление о создании Пермского речного пароходства

ПЕРМЬ, 17 ноября, ФедералПресс. Правительство Пермского края обнародовало постановлении о создании в регионе акционерного общества «Пермское речное пароходство». Соответствующий документ подписал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Установить, что Пермский край участвует в создании акционерного общества “Пермское речное пароходство” путем его учреждения совместно с “Корпорация развития Пермского края”… Обеспечить участие Пермского края в уставном капитале общества путем внесения вклада средствами бюджета в размере 15,5 млн рублей в 2026 году», — говорится в постановлении.

Доля краевых властей в уставном капитале определена в размере 99%, а доля КРПК — 1%.

Согласно постановлению правительства, уполномоченным органом исполнительной власти, представляющим интересы региона в качестве акционера, будет выступать краевой минтранс. Все необходимые организационные и юридические процедуры, связанные с созданием новой организации, должны быть завершены в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного указа.

Отметим, еще в 2023 году краевые власти заявляли о своих планах по созданию регоператора, ответственного за развитие речного судоходства и сети водных перевозок. По задумке властей, новая структура будет контролировать маршруты, использующие современные суда («Метеор» и «Валдай»). Тогда же началась работа по организации высокоскоростных пассажирских перевозок между субъектами федерации в рамках проекта Минтранса РФ «Речные магистрали».

Ранее «ФедералПресс» писал, что летом этого года Пермь и Нижний Новгород впервые соединил водный маршрут. На подводных крыльях в столицу Прикамья отправился в первый рейс «Метеор 120Р» из Нижнего Новгорода. Общая протяженность маршрута составляет более 1 300 км. Новое направление скоростного пассажирского речного флота открыто в рамках реализации федерального проекта.