Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

В здании обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, спортивные и гимнастический залы, где ученики могут в том числе заниматься хореографией и скалолазанием. На территории школы сделали стадион с футбольным полем, площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговой круг и трек.