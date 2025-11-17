ДТП с пострадавшим в Уфе: «Гранта» выехала на «встречку» и врезалась в «Шевроле»

ГАИ обратились к автолюбителям с призывом быть внимательнее на дорогах. Водителям порекомендовали при совершении маневров убеждаться в их безопасности, не забывать пристегиваться ремнями безопасности и помнить, что даже малейшее отвлечение от управления транспортом может привести к серьезным последствиям.