ДТП с пострадавшим в Уфе: «Гранта» выехала на «встречку» и врезалась в «Шевроле»

Вчера днем, 16 ноября, в Уфе на улице Пугачева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, 27-летний водитель Lada Granta выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet Cobalt.
В результате ДТП пассажир «Шевроле» получил травмы, его госпитализировали. В настоящее время по факту происшествия началось административное расследование.
ГАИ обратились к автолюбителям с призывом быть внимательнее на дорогах. Водителям порекомендовали при совершении маневров убеждаться в их безопасности, не забывать пристегиваться ремнями безопасности и помнить, что даже малейшее отвлечение от управления транспортом может привести к серьезным последствиям.
