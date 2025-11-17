Ричмонд
ДТП с пострадавшим в Уфе: «Гранта» выехала на «встречку» и врезалась в «Шевроле»

В Уфе в ДТП с Lada Granta пострадали пассажир Chevrolet Cobalt.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 16 ноября, в Уфе на улице Пугачева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, 27-летний водитель Lada Granta выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet Cobalt.

В результате ДТП пассажир «Шевроле» получил травмы, его госпитализировали. В настоящее время по факту происшествия началось административное расследование.

ГАИ обратились к автолюбителям с призывом быть внимательнее на дорогах. Водителям порекомендовали при совершении маневров убеждаться в их безопасности, не забывать пристегиваться ремнями безопасности и помнить, что даже малейшее отвлечение от управления транспортом может привести к серьезным последствиям.

