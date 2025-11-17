Ричмонд
Движение перекроют на Новозаводской улице с 19 ноября на два года

Движение транспорта перекроют на ул. Новозаводская с 19 ноября 2025 года до 1 ноября 2027 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 19 ноября 2025 года до 1 ноября 2027 года участок ул. Новозаводская от д. 18А, стр. 111 до д. 26, стр. 7 будет закрыт для проезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.