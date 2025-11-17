ГИБДД Татарстана призывает жителей сменить летние шины на зимние

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала официальное предупреждение для водителей. Синоптики прогнозируют ночные заморозки, что грозит образованием гололеда на дорогах. В связи с этим в ведомстве настоятельно рекомендуют сменить летние шины на зимние.
При температуре ниже +5 градусов летние шины теряют эластичность и сцепление с дорогой, что делает любой тормозной путь непредсказуемым и значительно увеличивает риск аварий. Зимняя резина обеспечивает необходимый уровень безопасности в сложных погодных условиях.
Для предотвращения опасных ситуаций ГИБДД рекомендует срочно переобуть автомобиль. Это главное условие безопасного управления зимой. Также стоит снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями. Еще необходимо избегать рискованных обгонов, особенно на встречной полосе, где даже малейшая ошибка может привести к трагедии.
