С челябинского врача взыскали свыше 400 тыс. за отказ работать в больнице

В Челябинской области с врача взыскали свыше 400 тыс. рублей за отказ работать в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Гражданское дело рассмотрел Аргаяшский райсуд. Истец — местная больница, ответчик — медработник, получивший полмиллиона рублей за переезд на работу в сельский населенный пункт.
Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты был заключен в апреле 2022 году, а через год трудовые отношения были прекращены по инициативе работника. Возврат денег специалист не произвел, чем нарушил свои обязательства, предусмотренные договором.
«Судом установлено, что единовременная компенсационная выплата носит целевой характер, предоставляется медицинским работникам с целью стимулировать их переезд на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, направлена на закрепление там кадров и компенсацию связанных с переездом и обустройством затрат и неудобств, обусловленных менее комфортными условиями проживания по сравнению с иными (не сельскими) населенными пунктами», — говорится в решении суда.
Также уточняется, что медработник должен был трудиться в течение пяти лет. Так как он не исполнил принятое на себя обязательство, то обязан вернуть министерству здравоохранения Челябинской области свыше 401 тыс. рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины — более 12,5 тыс. рублей.
Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке.