С челябинского врача взыскали свыше 400 тыс. за отказ работать в больнице

«Судом установлено, что единовременная компенсационная выплата носит целевой характер, предоставляется медицинским работникам с целью стимулировать их переезд на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, направлена на закрепление там кадров и компенсацию связанных с переездом и обустройством затрат и неудобств, обусловленных менее комфортными условиями проживания по сравнению с иными (не сельскими) населенными пунктами», — говорится в решении суда.