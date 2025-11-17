Ричмонд
Омские ученые и педагоги получат служебное жилье от инвесторов

Новые меры поддержки коснутся также награжденных работников со стажем более пяти лет.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Омской области расширило перечень граждан, которые могут претендовать на построенное инвесторами жилье. Соответствующие изменения внесли в региональное законодательство. Об этом рассказали в минимущества 18 ноября.

Теперь право на получение жилья по договорам найма появилось у научных и педагогических работников, занятых в инновационных образовательных и научно-технических проектах. Важным условием является отсутствие у специалиста в собственности или по договору социального найма другого жилья в регионе.

Еще одной новой категорией стали работники предприятий и учреждений Омской области, которые имеют государственные награды или почетные звания и отработали в регионе более пяти лет. Решение о предоставлении им жилья будет принимать межведомственная комиссия при минтсрое.

Ответственность за предоставление недвижимости педагогам и ученым возложили на областное министерство науки и высшего образования. Инициатива дополняет существующие программы поддержки детей-сирот, обманутых дольщиков и граждан, переселяемых из аварийного фонда.

Ранее «КП Омск» перечислила товары, на которые упали цены в регионе.