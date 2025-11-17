Омские ученые и педагоги получат служебное жилье от инвесторов

Правительство Омской области расширило перечень граждан, которые могут претендовать на построенное инвесторами жилье. Соответствующие изменения внесли в региональное законодательство. Об этом рассказали в минимущества 18 ноября.
Теперь право на получение жилья по договорам найма появилось у научных и педагогических работников, занятых в инновационных образовательных и научно-технических проектах. Важным условием является отсутствие у специалиста в собственности или по договору социального найма другого жилья в регионе.
Еще одной новой категорией стали работники предприятий и учреждений Омской области, которые имеют государственные награды или почетные звания и отработали в регионе более пяти лет. Решение о предоставлении им жилья будет принимать межведомственная комиссия при минтсрое.
Ответственность за предоставление недвижимости педагогам и ученым возложили на областное министерство науки и высшего образования. Инициатива дополняет существующие программы поддержки детей-сирот, обманутых дольщиков и граждан, переселяемых из аварийного фонда.
