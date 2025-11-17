В Хабаровске обсудили, как сделать «Гектар» более доступным

— Более 65 тысяч граждан уже взяли «гектары», — сказала директор департамента Корпорации развития Дальнего Востока по реализации программы «Гектар» Юлия Тищенко. — Наблюдается устойчивый рост интереса к участию в программе, за 10 месяцев 2025 года поступило столько же заявлений, сколько за весь прошлый год.