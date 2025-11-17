В Хабаровске обсудили, как сделать «Гектар» более доступным

В Хабаровске на межрегиональной конференции, посвященной ключевым вопросам развития земельно-имущественных отношений в субъектах ДФО и Арктической зоны, обсудили ход реализации программы «Дальневосточный гектар», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект реализуется в 11 субъектах ДФО и 8 субъектах Арктики. Люди берут землю как для ведения хозяйства и предпринимательства, так и для строительства жилья.
Статистика тут такова.
— Более 65 тысяч граждан уже взяли «гектары», — сказала директор департамента Корпорации развития Дальнего Востока по реализации программы «Гектар» Юлия Тищенко. — Наблюдается устойчивый рост интереса к участию в программе, за 10 месяцев 2025 года поступило столько же заявлений, сколько за весь прошлый год.
Ожидается, что по результатам года получателей будет на 20% больше, чем годом ранее — земля на самом деле становится капиталом.
— Повышению привлекательности «Гектара» способствуют доступные модельные решения по самым распространённым видам использования участков, льготные кредиты для строительства жилья со ставкой 2% годовых, федеральные и региональные меры поддержки малого бизнеса, рассказала Юлия Тищенко.
Люди выбирают участки в непосредственной близости к инфраструктуре — дорогам, линиям электропередач, а потому вместе с региональными властями корпорация работает над снятием так называемых «серых зон». Расположенные вблизи городов и посёлков, они, как правило, наиболее востребованные.
Участники конференции предложили оптимизировать критерии освоения земельных участков, снизив зависимость от вида разрешенного использования участка, главное, чтобы граждане брали и пользовались «гектарами», начинали на них свое дело.
Кроме того, рассматривается вопрос о расширении перечня условий для досрочного получения земли в собственность. Сейчас оформить права на участок до истечения пятилетнего срока можно, если только на земле строится дом или получивший участок хочет взять ипотечный кредит.
Кроме того, в ходе конференции участники обсудили практики по обеспечению земельными участками многодетных семей и ветеранов СВО.
В частности, регионы Дальнего Востока и Арктики внедряют механизм денежной компенсации «на выбор» для многодетных семей. Новая система уже работает в 12 субъектах ДФО и Арктики.
В нынешнем году более 4 тысяч многодетных семей получили компенсацию на улучшение жилищных условий. Лидерами по предоставлению такой меры поддержки являются Республика Саха (Якутия) — 1,8 тысячи и Хабаровский край — 1,4 тысячи компенсаций.