Красноярцев приглашают на премьеру фильма о коренных малочисленных народах Таймыра «Люди белой земли»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 ноября в Красноярске пройдет премьерный показ документального фильма «Люди белой земли» и встреча с режиссером Юлией Невской — фотографом, журналистом, режиссером и сценаристом документального кино из Москвы.

Источник: НИА Красноярск

«Люди белой земли» — кинокартина о коренных малочисленных народах Таймыра на стыке старого и нового укладов жизни, о том, как кочевые арктические этносы сохраняют свою идентичность в меняющемся мире.

Съемки проходили на полуострове с марта по апрель. Команда проекта побывала в Дудинка, поселке Тухард, стойбище оленеводов в тундре и проехала десятки километров Арктики.

Начало мероприятия в 19:00 в Доме кино (пр. Мира, 88). Вход свободный, требуется регистрация, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.

12+

