Красноярцев приглашают на премьеру фильма о коренных малочисленных народах Таймыра «Люди белой земли»

«Люди белой земли» — кинокартина о коренных малочисленных народах Таймыра на стыке старого и нового укладов жизни, о том, как кочевые арктические этносы сохраняют свою идентичность в меняющемся мире.
Съемки проходили на полуострове с марта по апрель. Команда проекта побывала в Дудинка, поселке Тухард, стойбище оленеводов в тундре и проехала десятки километров Арктики.
Начало мероприятия в 19:00 в Доме кино (пр. Мира, 88). Вход свободный, требуется регистрация, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.
12+