Виталий Хоценко сообщил об открытии трёх модульных ФАПов в Нововаршавском районе

Первым к вводу готовится ФАП в Александровке. Сейчас объект проходит процедуру лицензирования, и после её завершения начнётся приём пациентов. Ожидается, что медицинскую помощь здесь смогут получать более 300 жителей. Для удобства маломобильных граждан будет оборудован пандус. Внутри здания будут расположены процедурный и смотровой кабинеты, а также кабинет для приёма пациентов.