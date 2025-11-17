Виталий Хоценко сообщил об открытии трёх модульных ФАПов в Нововаршавском районе

В Нововаршавском районе Омской области продолжается строительство трёх новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что до конца года планируется открытие этих медучреждений в селе Александровка, а также в населённых пунктах Каразюк и Алкул.
«Каждый фельдшерско-акушерский пункт будет оснащён современным оборудованием и укомплектован медицинским персоналом. Всего в этом году в рамках программы “Модернизация первичного звена здравоохранения” в регионе будет построено и отремонтировано более 130 медицинских учреждений», — отметил Виталий Хоценко.
Первым к вводу готовится ФАП в Александровке. Сейчас объект проходит процедуру лицензирования, и после её завершения начнётся приём пациентов. Ожидается, что медицинскую помощь здесь смогут получать более 300 жителей. Для удобства маломобильных граждан будет оборудован пандус. Внутри здания будут расположены процедурный и смотровой кабинеты, а также кабинет для приёма пациентов.
ФАП будет оснащён современным медицинским оборудованием, таким как ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, кольпоскоп, кислородный ингалятор, тонометр, глюкометр, пульсоксиметр и другие диагностические устройства. Приём будет обеспечивать опытный медицинский работник, а также планируются выездные консультации узких специалистов из центральной районной больницы.
Кроме того, в этом году планируется открытие таких же модульных ФАПов в Каразюке и Алкуле. Реализация нацпроектов и госпрограмм в сфере здравоохранения находится под личным контролем губернатора Виталия Хоценко.