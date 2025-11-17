Школа, детсад и жилые дома на левом берегу Воронежа останутся без воды

Холодную воду отключат в Железнодорожном районе во вторник, 18 ноября, сообщает «РВК-Воронеж».
Подача ресурса ограничат на четыре часа — с 10:00 до 14:00. В этот период времени воды не будет по следующим адресам:
- ул. Остужева, 46, 48;
- ул. Минская, 2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 23 (школа), 25, 25а, 27, 31, 33 (детский сад), 35;
- пр-кт Ленинский, 134, 136, 138.
Отключение водоснабжения связано с плановыми работами, которые проведут у дома № 33 на улице Минской. Там специалисты заменят запорную арматуру.