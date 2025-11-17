В Новосибирской области за неделю зафиксировали убыль иностранцев

Всего за неделю в регион приехали 6,6 тысяч иностранцев, а покинули Новосибирск более 9 тысяч граждан зарубежья. Также полицейские провели рейды по проверке иностранцев. За неделю проверено 232 человека, в отношении 15 составлены административные протоколы за нарушения миграционного законодательства.