В Омске на уборку улиц вышли больше двухсот человек

Сотрудники городских служб продолжают очищать омские дороги и тротуары после снегопадов. По словам мэра Сергея Шелеста, работы идут в усиленном режиме — дорожники убирают лёд с пешеходных зон, путепроводов и остановок, а также обрабатывают территории пескосоляной смесью.