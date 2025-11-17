Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на уборку улиц вышли больше двухсот человек

О том, какие улицы сейчас убирают, рассказал Сергей Шелест.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники городских служб продолжают очищать омские дороги и тротуары после снегопадов. По словам мэра Сергея Шелеста, работы идут в усиленном режиме — дорожники убирают лёд с пешеходных зон, путепроводов и остановок, а также обрабатывают территории пескосоляной смесью.

«В выходные бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства работали на ул.: Волгоградская, Кондратюка, Лукашевича, 1 Трамвайная, Масленникова, Кирова, 22 Апреля, Гагарина, 10 лет Октября, Долгирева и др. Сегодня вышли на ул.: 60 лет Победы, Транссибирская, Суворова, Лобкова, Труда, Шаумяна, Серова, Красный Путь, Интернациональная, Любинский проспект и других», — сообщил Шелест.

По данным мэрии, к круглосуточной уборке привлекли 232 сотрудника и 211 единиц специализированной техники.