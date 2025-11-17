В Рязанской области в 1,5 раза вырос урожай овощей

Аграрии Рязанской области по данным на 12 ноября собрали 8,5 тыс. тонн овощей, что в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Увеличение урожая — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Всего уже получено 4,5 тыс. тонн огурцов, 2,9 тыс. тонн томатов и 1,1 тыс. тонн баклажанов. Высоких результатов удается достичь в том числе за счет строительства теплиц. Например, рядом с деревней Ивкино возвели тепличный комбинат «Рязанские росы». С апреля 2025 года там выращивают баклажаны, а с ноября начнут огурцы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.