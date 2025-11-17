В Рязанской области в 1,5 раза вырос урожай овощей

Всего уже получено 4,5 тыс. тонн огурцов, 2,9 тыс. тонн томатов и 1,1 тыс. тонн баклажанов. Высоких результатов удается достичь в том числе за счет строительства теплиц. Например, рядом с деревней Ивкино возвели тепличный комбинат «Рязанские росы». С апреля 2025 года там выращивают баклажаны, а с ноября начнут огурцы.