В Крыму тамада заплатил 161 тысячу рублей налогов после проверки его счетов

Ранее органы налогового контроля в Крыму побудили частные стоматологические клиники сразу в 1,5 раза увеличить декларирование доходов за 2024 год. В свою очередь владельцы ПВЗ маркетплейсов подтвердили доходы от своего бизнеса на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Зарегистрировались в качестве предпринимателей и доначислили налоги в бюджет владельцы частных автопарков, работавшие без какого-либо статуса.