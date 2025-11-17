В Крыму тамада заплатил 161 тысячу рублей налогов после проверки его счетов

В Симферопольском районе Крыма в поле зрения органов финансового контроля попал предприниматель, занимавшийся организацией свадебных мероприятий. Сумма его задекларированных доходов не сходилась с поступлениями на счет.
«В результате общения с налоговой экономный импресарио уточнил налоговые обязательства на сумму дохода в 5,5 миллиона рублей и уплатил налог — 161 тысячу рублей», — рассказали «РГ» в ведомстве.
В налоговых органах напомнили, что интересуются источником средств существования не только предпринимателей, но и людей творческих профессий: артистов, аниматоров, ведущих праздничных мероприятий, иллюзионистов и других граждан, предоставляющих услуги зрелищно-развлекательного характера или организовывающие их.
Признаками извлечения выгоды, отметили в налоговой службе, являются наличие сайта, коммерческих аккаунтов в соцсетях, информации рекламного характера, профессионального оборудования, арендованного помещения, заключенных договоров.
В этом году 10 крымчан, работающих в сфере искусства и развлечений, после беседы с сотрудниками налоговой уточнили суммы полученного дохода и налоговые обязательства на 22,7 миллиона рублей.
Ранее органы налогового контроля в Крыму побудили частные стоматологические клиники сразу в 1,5 раза увеличить декларирование доходов за 2024 год. В свою очередь владельцы ПВЗ маркетплейсов подтвердили доходы от своего бизнеса на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Зарегистрировались в качестве предпринимателей и доначислили налоги в бюджет владельцы частных автопарков, работавшие без какого-либо статуса.