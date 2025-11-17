«Нереально красивая»: Элизат Берикова появилась в образе лучницы

Элизат появилась на фото в красном шифоновом платье, которое подчеркнуло ее фигуру, с длинными черными косами, держа лук и стрелы в руке. Для полноты образа Элизат выбрала крупные клипсы с алым камнем и остроносые туфельки со змеиным принтом. Оригинальный наряд чем-то напомнил индийское сари.
Образ лучницы высоко оценили в соцсети, забросав публикацию «лайками» и смайликами в виде сердец. «Нереально красивая», «Шикарная», «Как вам все идет», «Боже», «Классно», — написали фанаты творчества Элизат и ее коллеги Жаркынай Ханайым, Акбота Сейтмагамбет и другие представители шоу-бизнеса.