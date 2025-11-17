Ричмонд
В Кирове открыли движение по новому участку на улице Анжелия Михеева

Протяженность нового отрезка — 311 метров.

Движение по новому участку улицы Анжелия Михеева в Кирове запустили 12 ноября. Дорогу построили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

Протяженность нового участка улицы составляет 311 метров. Он соединил 13-й и 14-й микрорайоны в жилом районе Урванцево. Там сделали тротуары и современные велопешеходные дорожки, установили остановки общественного транспорта, а на пересечении улиц Анжелия Михеева и Капитана Плетнева — светофор.

«Очень важно, что в Кировской области ведется не только ремонт, но и строительство дорог. В 2025 году мы открыли новые масштабные объекты в районах Кировской области, а сегодня запускаем движение в развивающемся микрорайоне города Кирова. Урванцево активно застраивается, это не только новое жилье — в текущем году открыта новая школа, в ближайшие годы будет построен детский сад, появляются новые дороги. По поручению губернатора Александра Соколова ведется комплексное развитие микрорайона, в том числе и с привлечением федерального финансирования по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.