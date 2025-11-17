В Кирове открыли движение по новому участку на улице Анжелия Михеева

«Очень важно, что в Кировской области ведется не только ремонт, но и строительство дорог. В 2025 году мы открыли новые масштабные объекты в районах Кировской области, а сегодня запускаем движение в развивающемся микрорайоне города Кирова. Урванцево активно застраивается, это не только новое жилье — в текущем году открыта новая школа, в ближайшие годы будет построен детский сад, появляются новые дороги. По поручению губернатора Александра Соколова ведется комплексное развитие микрорайона, в том числе и с привлечением федерального финансирования по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.