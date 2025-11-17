На базе Дворца спорта в Калуге открыли зал для подготовки прыгунов в воду

Зал наземной подготовки прыгунов в воду открыли на базе Дворца спорта «Центральный» в Калуге, сообщили в областном министерстве спорта. Новое пространство было создано в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Тренироваться в зале одновременно смогут до 40 человек. Там есть все необходимое для отработки прыжков и техники их выполнения. Речь идет о батутах, перекладине, акробатической дорожке, трамплинах, прообразе вышки и хореографическом станке.
«Это не просто зал, а зал с различными спортивными снарядами, которые помогут начинающим прыгунам в воду стать спортсменами самого высокого уровня», — отметил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.