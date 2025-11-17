Подмосковная компания запустила производство нового медицинского изделия

Компания «Эверс» из Подмосковья начала выпускать пластыри для фиксации катетеров, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Запуск производств импортозамещающих медицинских изделий соответствует целям нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Как рассказал руководитель предприятия Илья Хорунжин, этот продукт востребован в госпитальном сегменте. Преимущество такого пластыря в том, что он оснащен бумажной полоской с клеевым слоем для указания времени установки катетера.
«На территории особой экономической зоны “Дубна” компания “Эверс” работает с 2018 года, за это время ею был построен собственный завод и налажено производство медицинских изделий. На сегодняшний день в проект инвестировано более 390 миллионов рублей. Мощности компании позволяют производить более 70 миллионов единиц продукции в год», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.