Подмосковная компания запустила производство нового медицинского изделия

«На территории особой экономической зоны “Дубна” компания “Эверс” работает с 2018 года, за это время ею был построен собственный завод и налажено производство медицинских изделий. На сегодняшний день в проект инвестировано более 390 миллионов рублей. Мощности компании позволяют производить более 70 миллионов единиц продукции в год», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.