Ева и Амир: ЗАГС озвучил самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Эдель и Малейка стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена новорожденных в Башкирии.

Согласно данным на 16 ноября, мальчуганов в республике родители предпочитают называть Амирами (453), Эмирами (340), Тимурам (335), Миронами (281) и Михаилами (276), а девчонок — Евами (350), Амелиями (344), Аминами (338), Софиями (316) и Эмилиями (313).

Самыми редкими именами у новорожденных стали: у мальчиков — Эдель, Янислав, Юсуфджон, Кирос и Иоанн, у девочек — Малейка, Эльвира, Рейна, Афра и Родаслава.

