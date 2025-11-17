IV Всероссийский музыкальный конкурс определит лучших исполнителей

Напомним, впервые Всероссийский музыкальный конкурс прошел с 2010 по 2013 год. С тех пор это ожидаемое событие для профессиональных музыкантов, раскрывающихся в профессии. Главная ценность конкурса еще и в том, что организаторам удалось охватить все регионы страны и за счет четырехлетнего цикла включить в номинации практически все специальности исполнительского искусства. Этот формат полюбился зрителям: прямые трансляции конкурса во «ВКонтакте» собирают десятки и сотни тысяч просмотров. Эти цифры говорят сами за себя: востребованность подобного контента среди широкой аудитории растет, а это значит, что музыка объединяет все большее количество людей.