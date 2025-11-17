В Красноярском крае продажи сигарет увеличились на 5%

В Красноярском крае стали больше курить — с осени 2024-го по осень 2025 года продажи сигарет в нашем регионе выросли на 5%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Контур. Маркета».
Аналитики, изучив более 4,3 миллиона чеков из торговых точек по всей стране, подсчитали, что россияне за последний год сократили покупки сигарет на 23%. При этом наш регион стал единственным, где продажи, вопреки общей статистике, выросли.
Средняя цена пачки в РФ за год подросла до 232 рублей — на 13%.
Также специалисты утверждают, что по состоянию на 1 ноября 2025 года общее число магазинов, торгующих табаком, увеличилось на 39,8%.