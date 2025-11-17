Реконструкцию моста в Агрызском районе Татарстана завершили

В ходе реконструкции были демонтированы конструкции старого моста, построены подпорные стенки и опоры, возведено пролетное строение и мостовое полотно с сопряжением к насыпям и подходам, а также установлены деформационные швы. Кроме того, специалисты устроили очистные сооружения и водосбросные лотки, укрепили конусы и откосы насыпи.