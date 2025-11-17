Ричмонд
В Ростовской области 32 тонны гороха не проверили на остаток пестицидов

Декларацию на продовольственный горох аннулировали в одном из районов Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе Ростовской области оформили документы на 32 тонны продовольственного гороха. При этом оказалось, что качество продукции было подтверждено не полностью, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, перед оформлением декларации горох проверили не по всем обязательным параметрам. В частности, в протоколе испытаний не было данных по содержанию остаточного количества пестицидов.

— Документацию на потенциально опасное зерно аннулировали, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Добавим, нарушения выявили во время проверки материалов индивидуального предпринимателя на сайте Росаккредитации и в системе «Сатурн».

