Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни

«Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление. Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике», — сказал Музаев в международном мультимедийной пресс-центре «Россия сегодня» на встрече с родителями учащихся.