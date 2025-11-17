Рособрнадзор ответил на вопрос о разделении ЕГЭ по русскому на уровни

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор не планирует разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление. Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике», — сказал Музаев в международном мультимедийной пресс-центре «Россия сегодня» на встрече с родителями учащихся.
Глава Рособрнадзора также отметил, что русский язык — это один из лучших предметов по средним баллам ЕГЭ, модель сдачи этого экзамена отработана годами.
Ранее Музаев сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее 1 июня.