Шестерых учителей Новороссийска оштрафовали за помощь детям на ЕГЭ

НОВОРОССИЙСК, 17 ноября, ФедералПресс. В Новороссийске шестерым учителям назначили штрафы по 20 тыс. рублей за то, что они не предотвратили использование шпаргалок на ЕГЭ. Нарушения обнаружили при просмотре записей с камер наблюдения после экзаменов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Учителя получили штраф по 20 тысяч рублей», — сообщают правоохранители.

ЕГЭ в регионе сдавали 1 444 человека. 19 выпускников и один студент получили максимальные баллы по различным предметам; одна выпускница гимназии № 1 набрала по двум экзаменам 200 баллов. В этом году вручены 111 золотых и 97 серебряных медалей.

По сравнению с прошлым годом средний балл вырос по физике, химии, информатике, биологии и английскому языку; при этом результаты по русскому языку и профильной математике показали небольшое снижение.

Учителя, помогавшие школьникам списывать, получили штрафы. По предварительной информации они не лишились работы, а отделались материальными санкциями.

Накануне «ФедералПресс» писал, что депутаты поменяют закон о гербе Краснодара.