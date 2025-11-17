Шестерых учителей Новороссийска оштрафовали за помощь детям на ЕГЭ

НОВОРОССИЙСК, 17 ноября, ФедералПресс. В Новороссийске шестерым учителям назначили штрафы по 20 тыс. рублей за то, что они не предотвратили использование шпаргалок на ЕГЭ. Нарушения обнаружили при просмотре записей с камер наблюдения после экзаменов.