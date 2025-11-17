Шестерых учителей Новороссийска оштрафовали за помощь детям на ЕГЭ

«Учителя получили штраф по 20 тысяч рублей», — сообщают правоохранители.
ЕГЭ в регионе сдавали 1 444 человека. 19 выпускников и один студент получили максимальные баллы по различным предметам; одна выпускница гимназии № 1 набрала по двум экзаменам 200 баллов. В этом году вручены 111 золотых и 97 серебряных медалей.
По сравнению с прошлым годом средний балл вырос по физике, химии, информатике, биологии и английскому языку; при этом результаты по русскому языку и профильной математике показали небольшое снижение.
Учителя, помогавшие школьникам списывать, получили штрафы. По предварительной информации они не лишились работы, а отделались материальными санкциями.
