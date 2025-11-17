В Челябинск отправился первый трехсекционный трамвай

В Челябинск с «Усть-Катавского вагоностроительного завода» отправили первый трехсекционный трамвай. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Челябинский транспорт».
Напомним, Челябинская область приобрела пять таких трамваев за 995 млн рублей. Предполагается, что они будут работать не только на наземных маршрутах, но и в тоннелях — после строительства метротрамвайных линий.
По условиям контракта, все вагоны должны быть оснащены кондиционерами, видеокамерами, Wi-Fi и розетками для подзарядки гаджетов.
Презентация новой трехсекционной модели прошла весной 2024 года.
— Многосекционные трамваи — это следующий этап работы, связанный с запуском метротрамвая. Конкретные параметры рассчитываются проектировщиками, но станции проектируются на длину 60 метров, чтобы можно было использовать в сцепке сразу два трехсекционных вагона, — объяснил тогда замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.