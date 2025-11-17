Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинск отправился первый трехсекционный трамвай

Из Усть-Катава в Челябинск отправили трамвай из трех секций для будущего метротрама.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинск с «Усть-Катавского вагоностроительного завода» отправили первый трехсекционный трамвай. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Челябинский транспорт».

Напомним, Челябинская область приобрела пять таких трамваев за 995 млн рублей. Предполагается, что они будут работать не только на наземных маршрутах, но и в тоннелях — после строительства метротрамвайных линий.

По условиям контракта, все вагоны должны быть оснащены кондиционерами, видеокамерами, Wi-Fi и розетками для подзарядки гаджетов.

Презентация новой трехсекционной модели прошла весной 2024 года.

— Многосекционные трамваи — это следующий этап работы, связанный с запуском метротрамвая. Конкретные параметры рассчитываются проектировщиками, но станции проектируются на длину 60 метров, чтобы можно было использовать в сцепке сразу два трехсекционных вагона, — объяснил тогда замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.