В Башкирии одновременно открыли два кадровых центра

Напомним, в 2024 году Башкирия стала участником второй волны проекта по комплексной модернизации службы занятости населения. Из 69 действующих в регионе кадровых центров на данный момент обновлен 51.
«Среди 12 регионов, в которых кадровые центры были модернизированы в прошлом году, именно Башкирия занимает лидирующее место по темпам сокращения времени состояния на учете в качестве безработного, — подчеркнул Дмитрий Платыгин. — Открывая новые точки присутствия службы занятости, мы тем самым укрепляем и развиваем сеть новых, модернизированных кадровых центров по всей стране. Сегодня кадровые центры готовы оказывать помощь не только тем, кто по каким-либо причинам оказался без работы, но и помогать всем, кто нацелен на развитие собственной карьеры, на профессиональное развитие. Особое внимание в кадровых центрах уделяют работодателям, тем самым делают вклад в развитие региональной экономики».
К концу 2025 года в 46 регионах России будут открыты порядка 1200 модернизированных кадровых центров.
Как отметил Радий Хабиров, модернизированный кадровый центр это не просто ремонт здания. Спектр оказываемых здесь услуг стал намного шире, чем просто помощь в поиске работы.
«Более глубокая комплексная работа проводится. Поэтому особые слова благодарности хочу сказать всем работникам службы занятости. Желаем вам успеха, благополучия. Пуск модульных кадровых центров “Работа России” в Дуванском и Бакалинском районах разрешаю. А министерству труда и соцзащиты России еще раз спасибо за сотрудничество», — подытожил на оперативном совещании правительства Радий Хабиров.
Добавим, модернизация кадровых центров «Работа России» в Башкирии является одним из ключевых мероприятий повышения эффективности службы занятости в рамках нацпроекта «Кадры».
По прогнозу социально-экономического развития региона, среднемесячная зарплата к 2028 году должна достичь в Башкирии 98,4 тысячи рублей. Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2026—2028 годах будут варьироваться в границах 103,0−104,6%. Уровень общей безработицы, по прогнозам специалистов, снизится до 1,5% в 2028 году.