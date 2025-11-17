В Башкирии одновременно открыли два кадровых центра

«Среди 12 регионов, в которых кадровые центры были модернизированы в прошлом году, именно Башкирия занимает лидирующее место по темпам сокращения времени состояния на учете в качестве безработного, — подчеркнул Дмитрий Платыгин. — Открывая новые точки присутствия службы занятости, мы тем самым укрепляем и развиваем сеть новых, модернизированных кадровых центров по всей стране. Сегодня кадровые центры готовы оказывать помощь не только тем, кто по каким-либо причинам оказался без работы, но и помогать всем, кто нацелен на развитие собственной карьеры, на профессиональное развитие. Особое внимание в кадровых центрах уделяют работодателям, тем самым делают вклад в развитие региональной экономики».