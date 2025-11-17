В Приморье нашли место гибели бомбардировщика времен Великой Отечественной

Самолет искали два года. В сентябре 1941 года он выполнял ночной учебный комплексный полет в составе девятки с бомбометанием по освещенной цели. В какой-то момент летчик потерял строй и, возможно, попал в облачность. Там он не справился с управлением, и самолет упал, ударился о землю и сгорел. Фрагменты машины и останки экипажа ушли глубоко в болотистый грунт.