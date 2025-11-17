Ричмонд
В Приморье нашли место гибели бомбардировщика времен Великой Отечественной

Точное место крушения бомбардировщика ДБ-3, погибшего 10 сентября 1941 года, установили в Приморском крае поисковики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Поискового объединения «АвиаПоиск» имени майора Романа Филипова".

Самолет искали два года. В сентябре 1941 года он выполнял ночной учебный комплексный полет в составе девятки с бомбометанием по освещенной цели. В какой-то момент летчик потерял строй и, возможно, попал в облачность. Там он не справился с управлением, и самолет упал, ударился о землю и сгорел. Фрагменты машины и останки экипажа ушли глубоко в болотистый грунт.

«В поисковой работе приняли участие наши бессменные спутники — ребята из села Чернышевка Анучинского района вместе с педагогом Татьяной Евгеньевной Мавриной и старостой села Рисовое Анной Петровной Наумовой. Молодежь с удовольствием провела полевые исследования, выкопав несколько шурфов в обозначенном районе и наткнувшись на саму воронку от падения самолета», — рассказали поисковики.

Поднимать самолет на поверхность планируется 23 ноября. Тогда же здесь установят памятный знак.

ДБ-3 — это советский бомбардировщик, разработанный накануне Второй мировой войны. В том числе такие самолеты бомбили Берлин в августе-сентябре 1941 года.