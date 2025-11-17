Вращающийся на 360° купол появится у обсерватории Минского планетария

Знаменитый «звездный дом» расположен в парке им. Горького. Здание обсерватории было построено в 1967 году. Оно имеет цилиндрическую форму, а в высоту, с учетом купола, достигает 12 метров. Диаметр — 5,5 метра. Чтобы полюбоваться в телескоп на звездное небо, проектом предусмотрена ведущая наверх винтовая лестница. Кстати, в обсерватории до модернизации был размещен уникальный телескоп фирмы Carl Zeiss 1950/130.
С началом работ телескоп переместили в другое место, рассказали в ГПО «Минскстрой».
«На время ремонта телескоп переехал, осталась только станина от него. Но через три месяца (столько строителям отведено на модернизацию здания) оптическая система вернется на свое место для того, чтобы все желающие могли в дневное и вечернее время следить за жизнью светил», — сказано в сообщении в Telegram-канале объединения.
Там уточняется, что на первом этапе модернизации будет демонтировано все устаревшее и отжившее. После строители займутся восстановлением конструктива здания обсерватории. В частности, они смонтируют новые витражные системы, проложат сети электроснабжения, выполнят отделочные работы и проведут благоустройство.
«У здания появится новый купол с вращением на 360 со специальными створками», — подчеркнули в «Минскстрое».
Кроме того, добавили там, каждая колонна обсерватории будет с подсветкой.