В Новосибирске введен карантин из-за очага бешенства

Возле девятиэтажного дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев выявили очаг бешенства, сообщили на сайте регионального правительства. С 17 ноября по 15 января на территории в радиусе одного километра вводятся ограничительные меры: запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных. Также посторонним запрещён доступ во двор дома.