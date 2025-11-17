Ричмонд
В Новосибирске введен карантин из-за очага бешенства

Также посторонним запрещён доступ во двор дома.

Источник: Аргументы и факты

Возле девятиэтажного дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев выявили очаг бешенства, сообщили на сайте регионального правительства. С 17 ноября по 15 января на территории в радиусе одного километра вводятся ограничительные меры: запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных. Также посторонним запрещён доступ во двор дома.

Жители Затулинского жилмассива неоднократно сообщали о появлении лис. В последние месяцы животные всё чаще приближаются к людям. На прошлой неделе одна лиса напала на девушку, а затем погибла после схватки с чихуахуа. Тело животного направлено на экспертизу.