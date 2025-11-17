В Усольском районе в убитом кабане обнаружили возбудителей смертельного заболевания

Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области Управление Россельхознадзора проводило мониторинг животных для своевременного выявления и локализации скрытых и особо опасных заболеваний. С начала года госинспекторами на территории области отобрано 1760 проб биологического материала. По результатам анализа выявлено 72 положительных случая, в числе которых сальмонеллез и гельминтозы дикой фауны, а также недопустимый уровень антител по классической чуме свиней.