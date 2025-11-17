В Усольском районе в убитом кабане обнаружили возбудителей смертельного заболевания

IrkutskMedia, 17 ноября. В пробах мяса кабана, добытого на территории Усольского района, выявлен трихинеллез. Сообщение об этом поступило в службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
В пресс-службе ведомства напомнили, что трихинеллез — это заразная болезнь животных. Инспекторы предупреждают, что человеку достаточно съесть 10−15 грамм инфицированного мяса, чтобы заразиться. Болезнь нередко приводит к летальному исходу.
Мясо от добытых диких кабанов и медведей должно обязательно подвергаться ветеринарному осмотру с целью исследования на наличие трихинелл и недопущения к употреблению зараженного мяса людьми и собаками.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области Управление Россельхознадзора проводило мониторинг животных для своевременного выявления и локализации скрытых и особо опасных заболеваний. С начала года госинспекторами на территории области отобрано 1760 проб биологического материала. По результатам анализа выявлено 72 положительных случая, в числе которых сальмонеллез и гельминтозы дикой фауны, а также недопустимый уровень антител по классической чуме свиней.