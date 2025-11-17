Прогноз Нацбанка: В Молдове может подорожать горячая вода на 28,6%, а электричество — на 16,7%

«В то же время, в первом квартале 2026 года ожидается рост цен на электроэнергию на 16,7%, учитывая гипотезу о сокращении программы компенсации примерно на две трети от текущего значения. После завершения программы компенсации повышения тарифов цены на электроэнергию, по оценкам, вырастут на 7,1% к началу 2027 года», — говорится в отчете.