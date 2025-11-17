Прогноз Нацбанка: В Молдове может подорожать горячая вода на 28,6%, а электричество — на 16,7%

Так, в своем последнем отчете об инфляции за 2025 год НБМ утверждает, что «годовой темп регулируемых цен будет определяться ожидаемой корректировкой некоторых тарифов и услуг в четвертом квартале 2025 года, первом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года».
«Сюда входит рост цен на горячее водоснабжение на 28,6% в ноябре 2025 года в результате предполагаемого влияния применения формулы расчета для этих услуг в зимний период», — говорится в отчете.
В документе также учтена корректировка тарифов на водоснабжение и водоотведение в муниципалитете Сорока, что приведет к росту цен на эти услуги примерно на 1,9%.
«В то же время, в первом квартале 2026 года ожидается рост цен на электроэнергию на 16,7%, учитывая гипотезу о сокращении программы компенсации примерно на две трети от текущего значения. После завершения программы компенсации повышения тарифов цены на электроэнергию, по оценкам, вырастут на 7,1% к началу 2027 года», — говорится в отчете.
Национальный банк также принял во внимание в отчете гипотезу о снижении тарифа на природный газ примерно на 10% в феврале 2026 года. Следует отметить, что министр энергетики Дорин Жунгиету недавно заявлял о возможном снижении регулируемых цен на газ.
Аналогичным образом, в главе, посвященной регулируемым ценам, в отчете также указано «повышение тарифов на междугородние и межрайонные транспортные услуги примерно на 13,8%».
В своем четвертом отчете по инфляции Нацбанк прогнозирует на 2025 год среднегодовую инфляцию в размере 7,7% в этом году, которая снизится до 4,3% в 2026 году. В предыдущем прогнозе среднегодовая инфляция на 2026 год оценивалась в 3,9%.