До конца года в хабаровской детской больнице запустят аппарат МРТ

Новый аппарат МРТ введут в эксплуатацию до конца года в Детской краевой клинической больнице имени А. К. Пиотровича в Хабаровске, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона. Оснащение медицинских учреждений современным оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
По словам главного врача больницы Рашида Мирзоева, с помощью магнитно-резонансного томографа врачи будут проводить до 2500 исследований в год. Оборудование позволяет отслеживать состояние головного мозга, суставов и органов брюшной полости.
«Использование технологии искусственного интеллекта позволит проводить более точную диагностику, а комфортные условия для маленьких пациентов создаются за счет специального оформления кабинета в космическом стиле. Это поможет снизить тревожность детей перед процедурой и сделать обследование более спокойным», — отметил главный врач больницы Рашид Мирзоев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.