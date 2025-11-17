В поселке Вешкайма Ульяновской области открылась модельная библиотека

Центральная библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского в поселке Вешкайма Ульяновской области стала модельной. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
«Теперь посетителям доступны комфортные зоны для чтения, детская комната, новые книги и современное оборудование. В следующем году благодаря национальному проекту планируем обновить детское отделение центральной библиотеки. В дальнейшем продолжим развитие муниципальных библиотек, создавая современные пространства для общения, творчества и образования», — отметил глава региона Алексей Русских.
В библиотеке появились зоны для индивидуальной и групповой работы, книжных выставок и организации творческих занятий. Также там оборудовали места для учебы, отдыха и чтения, ИТ-зона и детский уголок.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.