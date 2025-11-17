В селе Жан-Аул Астраханской области построили медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Жан-Аул Астраханской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Камызякского района.
«Медицинское учреждение значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей сел Жан-Аул и Нижнекалиновский, особенно для пожилых людей, детей и подростков. Теперь жан-аульцы могут получать квалифицированную медико-санитарную помощь в шаговой доступности, не выезжая в райцентр», — отметил глава района Михаил Черкасов.
Медицинскую помощь в ФАПе получают около 1 тыс. человек, из которых более 150 — дети. В здании есть аппарат ЭКГ, глюкометры, тонометры, пульсоксиметры, кольпоскопы и многое другое. Там размещены процедурная, смотровая и кабинет приема пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.