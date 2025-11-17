Ричмонд
В Самаре для обманутых дольщиков построят 82-метровую высотку

В Самаре на улице Вольской появится многоэтажный дом для тех, кто годами ждал своего жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на улице Вольской, 40 планируют построить многоэтажку высотой до 82 метров для обманутых дольщиков. Она появится на месте, где ранее располагалась школа-интернат. Министерство градостроительной политики Самарской области дало добро на внесение изменений в правила застройки этой территории.

«Это позволит инвестору показать городской комиссии всю инфраструктуру проекта, в том числе детские сады и школы», — пояснили в министерстве.

По проекту застройщик — ООО «Донстрой» Анатолия Давидюка — должен предоставить дольщикам 5,7 тыс. кв. метров жилья. Участок площадью почти 3 гектара несколько лет пустовал после сноса бывшей школы-интерната. Ранее мэрия согласовала застройку только части территории, теперь решается вопрос о зонировании всего участка.