В Самаре для обманутых дольщиков построят 82-метровую высотку

В Самаре на улице Вольской, 40 планируют построить многоэтажку высотой до 82 метров для обманутых дольщиков. Она появится на месте, где ранее располагалась школа-интернат. Министерство градостроительной политики Самарской области дало добро на внесение изменений в правила застройки этой территории.