На пути к комфорту и благополучию: на Дону реализуют проекты благоустройства

Города и поселки Ростовской области должны быть комфортны и удобны для проживания, в них необходимо постоянно создавать условия для продуктивной работы, учебы, содержательного отдыха, всестороннего развития. Именно такую концепцию реализует губернатор Юрий Слюсарь и правительство донского региона. За год его работы во главе донского края инициирован целый ряд проектов, направленных на развитие области как пространства для каждого его жителя.
Так, в Ростове-на-Дону по инициативе созданного Градостроительного совета принят новый курс на «зеленое» строительство. Он, в частности, предполагает отказ от точечной застройки центра, на месте потенциальных новостроек появятся скверы, парки, пешеходные зоны. Например, один из таких скверов расположится на улице Социалистической. Начата разработка концепции линейного парка вдоль реки Темерник. В дальнейшем в Ростове планируется значительно увеличить высадку деревьев, клумб, кустарников, чтобы вернуть городу звание «зеленого».
В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений — любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая — зелени мало. Ростов нельзя, к сожалению, назвать, городом-садом. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых тем не менее находят рекреационные решения с использованием зелёных насаждений. Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему.
Губернатор настаивает: каждый проект должен быть направлен на улучшение городской среды и приносить его жителям пользу. Именно поэтому в Ростове было поручено перепроектировать незавершенное по вине подрядчика благоустройство парка Дружба, начата процедура расторжения договора аренды с недобросовестным арендатором парка Плевен. На месте предполагавшегося ЖК на площади Ленина будет воссоздан фонтан, народным голосованием уже определен проект-победитель.
Эта же работа ведется по всей территории Ростовской области.
Так, в Шахтах пересматривается проект благоустройства Александровского парка в сторону восстановления его исторического облика. В Новочеркасске остановлена вырубка здоровых крымских сосен в одной из центральных аллей города. А всего по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области выбрано более 100 территории для благоустройства. Для самых маленьких жителей области в рамках губернаторского проекта «Территория детства» завершается обустройство около 200 детских площадок, на это из бюджета РО выделено 500 млн рублей.