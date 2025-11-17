На пути к комфорту и благополучию: на Дону реализуют проекты благоустройства

В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений — любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая — зелени мало. Ростов нельзя, к сожалению, назвать, городом-садом. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых тем не менее находят рекреационные решения с использованием зелёных насаждений. Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему.